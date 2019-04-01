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بطيرم : 40% من حالات الوفاة جراء السقوط من علو منذ عام 2008 من نصيب الأولاد العرب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق
  • يوسف قبطي من معهد المواصفات الاسرائيلي:" يجب التأكد أن الدرابزين مُصمم من قبل شخص مهني بحسب المواصفات والمعايير وتركيبه يتم من قبل مهني وفق المواصفات"
  • بطيرم :" 40% من حالات الوفاة جراء السقوط من علو منذ عام 2008 كانت من نصيب الأولاد العرب معظمها وقعت في المنزل وساحاته"



مع اعتدال درجات الحرارة تدريجيا وفي ظل الاجواء الربيعية الساحرة التي تشد اليها الاطفال والاولاد لقضاء الاوقات واللعب واللهو في احضانها، وعلى الرغم من المخاطر العديدة التي قد يواجهها  اولادنا هناك، الا ان الخطر الاكبر يبقى ليتربص لهم عند عودتهم الى منزلهم، ويُداهم صغارهم سنا من اطفال وفتيان على حد سواء، وهو السقوط من علو والتعرض للإصابة بفضل هذا السقوط او الوفاة لا سمح الله اما داخل المنزل او ساحاته.  وبحسب معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد فانه ومنذ عام 2008 حتى كتابة هذه السطور، توفي 80 ولدا نتيجة السقوط من علو، حيث ان نصف هذه الحالات كانت لأطفال من جيل صفر حتى اربع سنوات وان 62% من حالات السقوط وقعت في المنزل وساحاته. اما عن المعطى الأكثر اهمية فان حوالي 40% من حالات الوفاة جراء السقوط من علو منذ عام 2008 حتى الآن كانت من نصيب الأولاد العرب مع ان نسبتهم من النسبة الاجمالية للسكان تعادل الـ 20% لا غير. 


الدرابزين المزخرف لا يفي بالمواصفات المطلوبة


ولخطورة هذه المعطيات وشيوع الاصابة والوفاة نتيجة السقوط لدى المجتمع العربي قال الخبير يوسف قبطي وهو مهندس كبير في قسم البناء في معهد المواصفات الاسرائيلي انه بالإمكان التأكد من أن صاحب المنزل قام بتركيب قضبان أو درابزين (جدار واقي) بحسب المعايير والمواصفات المطلوبة، يلزم إجراء فحص  مخبري معتمد.المعيار الذي ينطبق على الدرابزين هو معيار 1142 "درابزين والذراع" والمعيار المطبق على القضبان هو معيار 1635 "القضبان للفتحات في المباني".  قبل طلب الدرابزين، يجب التأكد من أنه مصمم من قبل مصمم على دراية كافية بالمواصفات والمعايير التي ذكرتها.


الحواجز التي يثبتها المُتعهد عادةً هي جزء من متطلبات الترخيص، وأحد المشاكل هو أن المستأجرين يطلبون اضافة ارتفاعات للدرابزين ولا يدركون أن هذا الامر ينقص من قوة الدرابزين ويضعفه. 


إضافة إلى ذلك، فإن معظم الدرابزين المزخرف المثبت في المنازل الخاصة وفي الدرج لا يفي بمتطلبات المعيار القانونية والمطلوبة لأنها تسمح بالتسلق عليها.


بالنسبة للقضبان او التشبيك ،  ان معظم القضبان المثبتة في المنازل / الشقق من قبل المستأجرين يتم تثبيتها بعد حصولهم على حيازة الشقة، كما نرى أن العديد من الشركات العقارية لا تلبي متطلبات المعايير وتشير إلى أن الشبكة/القضبان تتوافق مع المعايير الأوروبية أو الأمريكية. مهم التنبيه أن لا يوجد معيار يتعامل مع القضبان او الدرابزين عامة، وأن أي فحص يتطرق الى الدرابزين او القضبان المثبتة التي تم تركيبها فعلا.  

تغيير او تعديل الدرابزين بطريقة عشوائية تقع بمسؤولية من يسكن المنزل


وعن عمل معهد المواصفات كأداة لتطبيق القانون فيما يتعلق بالمواصفات والشروط المطلوبة منعا لحدوث الكوارث واصابات الاولاد قال قبطي :" إن معهد المواصفات ليس هيئة لتطبيق الانظمة،  والهدف من المعهد هو توحيد وضمان المستوى المناسب لجودة السلع، سواء في وضع المعايير أو غير ذلك، ويمكنه، في بعض الأمور، إجراء الدراسات واختبارات المواد والمنتجات ، للموافقة على المواصفات الفنية والقواعد وتشجيع استخدامها، والإشراف على إنتاج السلع وفقًا للقواعد التي وضعتها ، وكذلك لجمع المعلومات وتوزيعها.


اما عن الجهة المسؤولة بتطبيق قواعد الامان والمواصفات المطلوبة داخل اي منزل يتم تشييده حديثا، فان الامر منوط بالحصول على نموذج 4 المعروف والذي بالإمكان الحصول عليه بمصادقة السلطة المحلية بعد اجراء فحص من قبل شخص مهني مختص بقضايا الامان والمواصفات. اما اذا كنا نتحدث عن مستأجر  قام بتغيير جدار واقي داخل البيت أو تركيب القضبان بنفسه او ادخال التعديلات عليها ودون الاستعانة بشخص مهني على دراية كافية بالمواصفات والقوانين المطلوبة بها الخصوص فان المسؤولية تقع على المستأجر نفسه. 




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