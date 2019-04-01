أبو, الغيط:, لم, يحن, بعد, الوقت, لعودة, سوريا, للجامعة, العربية,

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حزبه فاز بما نسبته 56% من البلديات، في...
حذر البابا فرنسيس مسيحيي المغرب من القيام بأي أنشطة تبشيرية أثناء خطاب ألقاه في...
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية أحرز مجددا المرتبة...
لقي 20 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب نحو 10 آخرين بجروح في حريق اندلع في حافلة...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في كلمته أمام القمة العربية في تونس،...
قدّم السفاح الأسترالي الذي قتل 50 شخصا في هجوم المسجدين بنيوزيلندا، شكوى رسمية مما...
تتزايد الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتقديم استقالته بعد...
تنطلق في تونس العاصمة، اليوم الأحد، أعمال الدورة 30 للقمة العربية، بحضور عدد كبير...
استشهد فتى وأصيب أكثر من 210 متظاهرين، اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الاسرائيلي...
بعد 5 شهور من الحادثة التي أثارت ردود أفعال واسعة حول العالم، اكتفت الشرطة...