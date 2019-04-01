ودّعي, التجاعيد.., وتناولي, السلمون,

يعتبر السلمون أحد الأطعمة الصديقة للمرأة، إذ تبيّن أن تناوله يساعد على شدّ الوجه والحؤول دون ظهور التجاعيد وجعل البشرة أكثر نضارة، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية الصحية.

يُساعد تناول السلمون على حماية القلب ومحاربة التهاب المفاصل والحؤول دون الجلطات الدموية، كما ترميم تلف الشرايين ورفع مستوى الكولسترول الجيّد وخفض مستوى ضغط الدم.وهذا يعود إلى احتوائه على أحماض أوميغا 3 والكلسيوم والفيتامين D والفولات.ويحمي السلمون من الإصابة بالاكتئاب ويحدّ من الضمور الدماغي ومتلازمة العين الجافة، كما يساعد على النوم ويعالج مشكلة التكلس ويساعد على تقوية العظام.