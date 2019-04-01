ودّعي, التجاعيد.., وتناولي, السلمون,

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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تزيد لديهم عوامل الإصابة بأمراض مرتبطة بالقلب،...
من كان يعتقد بأن دواء السكري يمكن أن يمثل وقاية ضد خطر أمراض عقلية؟ هذا ما استنتجه...
يؤدي الالتهاب المزمن إلى سرعة التعرض لمظاهر الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض...
مع التقدم في العمر، تتغير طريقة عمل الجسم وحرقه للدهون، لذا ينصح العديد من...
يلعب القولون دوراً رئيسياً في تخليص الجسم من فضلات الطعام، إضافة إلى دوره في...
كشفت دراسة أن تدخين الآباء قد يساهم في ولادة أطفال مصابين بعيوب قلب خلقية أكثر من...
بسبب الإعياء والإرهاق أحيانا نستسلم للنوم بشكل مفاجئ وقهري، دون أن ننزع أشياء لا...
تمكن رجل أميركي من إحداث تغيير جذري في شكله، إذ تحول في غضون أقل من سنة واحدة من...
كشفت دراسة جديدة أن خلايا سرطان البروستاتا تغير سلوك الخلايا الأخرى من حولها، بما...
يشعر الجميع بإحساس بالاستمتاع والسعادة بشكل كبير، بعد تناول رقائق البطاطس...