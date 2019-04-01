50, هدفا, تفصل, ميسي, عن, عرش, بيليه,

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أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها من...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، السعر الذي حدده نادي توتنهام للتخلي عن خدمات...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يجهز هدية ملكية...
أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار في...
بات ثنائي باريس سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي، محور اهتمام وسائل الإعلام...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن أول ضحية للمدرب الفرنسي زين...
علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على الانتقادات التي يتلقاها...
بات انتقال نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا إلى نادي ريال مدريد الصيف المقبل، متوقعا...
كشفت مصادر إيطالية أن كريستيانو رونالدو سيستعين بجهاز Alter G وهو مصمم من قبل وكالة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف ليفربول من الموافقة على رحيل نجمه...