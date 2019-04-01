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50 هدفا تفصل ميسي عن عرش بيليه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وهداف برشلونة، يحاول كسر المزيد من الأرقام القياسية برفقة البلوجرانا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي تمكن من تجاوز جيرد مولر، أسطورة بايرن ميونخ الألماني، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما وصل البرغوث إلى 566 هدفًا بقميص برشلونة، متجاوزًا مولر الذي سجل 565 بقميص البافاري.


وأضافت الصحيفة أن ميسي في ذلك التوقيت، احتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص فريق واحد فقط.


وتابعت أنه بعد قيادة ميسي برشلونة للفوز على إسبانيول، عقب تسجيله هدفي المباراة، وصل ميسي إلى 593 هدفًا، ليصبح بعيدًا عن البرازيلي بيليه، بفارق 50 هدفا فقط، حيث يتصدر النجم البرازيلي الأسطوري القائمة برصيد 643 هدفا.




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