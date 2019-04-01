نادين, نجيم, تعلن, نيتها, اعتزال, الفن, في, عمر, الاربعين!,

كلمات متعلقةنادين, نجيم, تعلن, نيتها, اعتزال, الفن, في, عمر, الاربعين!,
بعد أن اعتاد محبو الممثل المصري الكبير، عادل إمام، على مسلسلاته الرمضانية خلال...
شهدت الفنانة رويدا عطية مؤخراً "ولادتين" جديدتين، حيث وضعت مولودها الأول، كما...
بحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين ومشاهير...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي تعلن...
دون أسباب واضحة خرج الفنان عادل إمام من السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، بعد...
الملكة رانية تتألق أناقة في زيارات عمل في أوروبا ...
فجرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مفاجأة حول سبب إعلان المطرب أحمد سعد انفصاله...
قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب، إنها "قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد...
كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، عن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب بعد سنوات...
علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على ما أعلنه المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، بشأن...