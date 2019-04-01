نادين, نجيم, تعلن, نيتها, اعتزال, الفن, في, عمر, الاربعين!,

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم نسيب عن سنها ونيتها في الاعتزال بعد سنوات وذلك عند بلوغها سن الاربعين.

وقالت نادين نجيم أثناء حلولها ضيفة في الحقة الاخيرة من برنامج “حمد شو”: لا أخشى السن، أبلغ من العمر 34 عاما، وأنوي الاعتزال في سن الـ40″.وأضافت: “أظن أني في الـ40 سأحصل على وقت للراحة من التمثيل، وأقضي وقتا أطول مع أبنائي ونسافر، خاصة انهم يكونوا في سن المراهقة حينها”.