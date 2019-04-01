فيديو وصور - سيارات تتطاير في ميناء حيفا بفعل الرياح

تسببت الرياح الشديدة والاجواء العاصفة التي ضربت البلاد فجر امس الاحد بتظاير سيارات جديدة في موقف السيارات الجديدة في ميناء حيفا ب.

واسفر الحادث عن ارضار لبعض السيارات في المكان وخسائر فادحة.وتم نشر فيديو يوثق ما حصل في المكان في مشهد نادر حيث اقتلعت الرياح القوية سيارات من مكانها لتتطاير وتسقط على اخرى .