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ملك الأردن يترجل من سيارته في إيطاليا من أجل شابين سوريين
2019-04-01 08:50:29
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ملك الأردن يترجل ليحيي شابين سوريين
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