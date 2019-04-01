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ملك الأردن يترجل من سيارته في إيطاليا من أجل شابين سوريين



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ملك الأردن يترجل من سيارته في إيطاليا من أجل شابين سوريين




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