صور - ثقب اطارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب واعتداء على ىسيارات لمواطنين عرب في القدس

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وافيد انه تم خط كتابات وشعارات عنصرية معادية للعرب وتكسير زجاج بعض السيارات.من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اقدم مجهولون يرجح انهم من المستوطنين , فجر اليوم الاثنين , الاعتداء على 10 سيارات تقريبا لمواطنين عرب في حي بسجات زئيف في مدينة القدس .

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