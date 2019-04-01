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صور - ثقب اطارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب واعتداء على ىسيارات لمواطنين عرب في القدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون يرجح انهم من المستوطنين , فجر اليوم الاثنين , الاعتداء على 10 سيارات تقريبا لمواطنين عرب في حي بسجات زئيف في مدينة القدس .



وافيد انه تم خط كتابات وشعارات عنصرية معادية للعرب وتكسير زجاج بعض السيارات.

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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