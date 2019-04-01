أردوغان, يعلن, حصول, حزبه, على, أغلبية, الأصوات, في, الانتخابات, المحلية,

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية أحرز مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير كما جرت العادة منذ انتخابات نوفمبر 2002".

جاء ذلك في كلمة باسطنبول، عقب صدور النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية التي جرت الأحد، حيث أعلن اعتزامه إلقاء "خطاب الشرفة" من أنقرة لتقييم نتائج الانتخابات.وقال أردوغان: شعبنا عبر عن إرادته مرة أخرى بمشاركة كبيرة في التصويت.