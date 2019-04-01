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مصرع 20 شخصاً باحتراق حافلة في البيرو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 20 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب نحو 10 آخرين بجروح في حريق اندلع في حافلة بمحطة للحافلات في ليما.



وقال المسؤول في دائرة الإطفاء لويس ميخيا إنّ "الحريق أدّى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل".


وأضاف أنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ الحريق اندلع بسبب خلل كهربائي في الجزء الخلفي من الحافلة، التي كانت على وشك الانطلاق من محطة فيوري في شمال العاصمة ليما إلى مدينة تشيكلايو في شمال البلاد.




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