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"إنستغرام" يتخلص من عيب مزعج في الفيديوهات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يختبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حاليا، ميزة جديدة من أجل التخلص من عيب مزعج في فيديوهاته.



ويسعى موقع الصور الشهير لإضافة شريط تحريك على كل الفيديوهات المنشورة عبر منصته، من أجل إتاحة الحرية للمستخدمين بالتحكم في الفيديو كيفما يشاؤون، من دون إجبارهم على مشاهدة الفيديوهات بالكامل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتم رصد الميزة الجديدة من جانب الباحثة جاين مانشون وونغ، في تطبيق "eagle-eyed".


وشاركت وونغ عبر حسابها على موقع "تويتر"، فيديو يعرض نموذجا لما ستصبح عليه فيديوهات "إنستغرام"، بعد إضافة شريط التحكم.


ويضطر مستخدمو "إنستغرام" حاليا لإعادة مشاهدة الفيديوهات من البداية حتى النهاية، من أجل مشاهدة أمر ما.


ويتيح "إنستغرام" ميزة التحكم في الفيديوهات، ولكن للمقاطع المنشورة على موقع "IGTV"، والتي بدأ "إنستغرام" في إدراجها عبر منصته منذ شهر فبراير/شباط.


وذكرت تقارير أن "إنستغرام" يرغب في تعميم هذه التجربة على كل فيديوهاته، وليست التي من إنتاج "IGTV" فقط. 




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