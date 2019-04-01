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رمضان هذا العام بلا عادل امام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن اعتاد محبو الممثل المصري الكبير، عادل إمام، على مسلسلاته الرمضانية خلال الأعوام السبع الماضية، فإنه فاجأهم هذا العام بانسحابه من "سباق المسلسلات"، بعد توقف تصوير مسلسله "فلانتينو".



ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، السبت، عن مؤلف المسلسل، أيمن بهجت قمر قوله: "إن تصوير المسلسل توقف منذ 10 أيام، ولا نعلم السبب".


وتابع: "الشركة المنتجة للمسلسل لم تصرح بأسباب محددة حتى الآن"، لافتا أنه أصبح من المؤكد أن فريق العمل لن يتمكن من اللحاق بالسباق الرمضاني، خاصة أنه لم يتبق سوى أسابيع معدودة للشهر الكريم.


وكان عادل إمام، البالغ من العمر 79 عاما، قد واظب على الظهور في المسلسلات الرمضانية في السنوات السبع الأخيرة، وهي على التوالي: فرقة ناجي عطا الله، والعراف، وصاحب السعادة، وأستاذ ورئيس قسم، ومأمون وشركاه، وعفريات عدلي علام، وعوالم خفية.




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- فواءد

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