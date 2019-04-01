حريق, في, قسم, الرفاه, الاجتماعي, التابع, لمجلس, عرعرة, النقب,

جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "اندلع حري فجر اليوم الاثنين في قسم الرفاه الاجتماعي التابع لمجلس عرعرة في النقب".

واضاف :" الطواقم وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفه أسباب اندلاعه ولم يبلغ عن إصابات" .