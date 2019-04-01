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حريق في قسم الرفاه الاجتماعي التابع لمجلس عرعرة النقب



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جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "اندلع حري فجر اليوم الاثنين في قسم الرفاه الاجتماعي التابع لمجلس عرعرة في النقب".


واضاف :" الطواقم وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحريق لمعرفه أسباب اندلاعه ولم يبلغ عن إصابات" .




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