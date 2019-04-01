اطلاق, نار, على, محطة, وقود, بمجد, الكروم, واصابة, شاب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الاثنين : "فجر هذا اليوم على الطريق 85، أطلقت عيارات نارية من سيارة عابرة على محطة الوقود في مجد الكروم. إثر إطلاق النار، أصيب عامل المحطة الذي يبلغ من العمر 24 عامًا من سكان مدينة كرميئيل بجروح طفيفة ( وفقًا للمصادر الطبية) في الجزء الأسفل من جسمه وتم نقله إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا لتلقي العلاج".

وتابع البيان: "قوات من الشرطة سارعت الى مكان الحادث وباشرت بنشر حواجز على الطرقات، وشرعت بعمليات تفتيش مكثفة بهدف رصد السيارة والجناة. هذا وجمع المحققون البيانات والأدلة من مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابساته".