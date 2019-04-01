الطقس - تواصل تأثير المنخفض الجوي

اليوم الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وباردة الى شديدة البرودة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردة الى شديدة البرودة،ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .اما يوم الاربعاء، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً في ساعات النهار،الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .