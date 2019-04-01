الطقس - تواصل تأثير المنخفض الجوي

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قاد النجم النصراوي مؤنس دبور ليلة ام سالاحد فريقه ريد بول زلتسبورغ لفوز عريض...
مددت المحكمة في الخضيرة صباح اليوم الاثنين , فترة اعتقال وليد وتد من باقة الغربية...
مع اعتدال درجات الحرارة تدريجيا وفي ظل الاجواء الربيعية الساحرة التي تشد اليها...
بنجاح منقطع النظير، اختتمت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا،...
تسببت الرياح الشديدة والاجواء العاصفة التي ضربت البلاد فجر امس الاحد بتظاير...
اقدم مجهولون يرجح انهم من المستوطنين , فجر اليوم الاثنين , الاعتداء على 10 سيارات...
جاء في بيان صادر عن كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الاثنين :...
اصيبت سيدة بالخمسينيات من عمرها بجراح طفيفة اثر تعرضها للدهس في المدينة , الطواقم...
وعد تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس بأن يعمل في حال قام بتشكيل الحكومة...