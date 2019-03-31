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طمرة:اصابة سيدة في حادث دهس



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اصيبت سيدة بالخمسينيات من عمرها بجراح طفيفة اثر تعرضها للدهس في المدينة , الطواقم الطبية قامت بنقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
طمرة:اصابة سيدة في حادث دهس




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