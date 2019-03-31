طمرة:اصابة, سيدة, في, حادث, دهس,

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وعد تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس بأن يعمل في حال قام بتشكيل الحكومة...
في أعقاب مقتل المغدورة، ابنة باقة الغربيّة، سوزان وتد، عُقِدَت مساء الأحد جلسة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب من سكان بلدة اعبلين (27 عاماً)...
بالتعاون مع مركز رواد للتوجيه المهني المتمثل بمركزة رواد مها اغبارية والمستشارة...
في قرار غير مسبوق اصدرت محكمة العمل القطرية قرارا، بناء على طلب من الهستدروت، ينص...
تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد , بانهيار جدار وسقف منزل في الحي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :سمح للنشر: شرطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل على الطريق...
استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير...
أقيم مساء السبت في قاعة الرينيسانس في نتسيرت عيليت العرض السنوي الضخم لمصمم...