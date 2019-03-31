طمرة:اصابة, سيدة, في, حادث, دهس,

اصيبت سيدة بالخمسينيات من عمرها بجراح طفيفة اثر تعرضها للدهس في المدينة , الطواقم الطبية قامت بنقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج .

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غانتس يتوعد بتحديد فترة ولاية رئيس الحكومة الاسرائيلية 2019-03-31 | 22:29:36 وعد تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس بأن يعمل في حال قام بتشكيل الحكومة...

تشييع جثمان الشابة سوزان وتد واعلان اضراب جزئي في باقة الغربية الاثنين 2019-03-31 | 22:18:18 في أعقاب مقتل المغدورة، ابنة باقة الغربيّة، سوزان وتد، عُقِدَت مساء الأحد جلسة...

اصابة طفيفة باطلاق نار على شاب قرب اعبلين 2019-03-31 | 19:52:18 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب من سكان بلدة اعبلين (27 عاماً)...

ثانوية خديجة ام الفحم: محاضرة قيمة بموضوع هندسة التغذية والبيو تكنولوجيا ضمن مشروع التوجيه الاكاديمي والمهني 2019-03-31 | 19:50:06 بالتعاون مع مركز رواد للتوجيه المهني المتمثل بمركزة رواد مها اغبارية والمستشارة...

محكمة العمل تقبل طلب الهستدروت:عاملات في شركة مقاولة تستحقن الحصول على تعويضات اقالة بعد استيعابهن للتشغيل المباشر 2019-03-31 | 19:40:44 في قرار غير مسبوق اصدرت محكمة العمل القطرية قرارا، بناء على طلب من الهستدروت، ينص...

انهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بالناصرة بسبب الأمطار الغزيرة 2019-03-31 | 19:00:31 تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد , بانهيار جدار وسقف منزل في الحي...

فيديو:فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة 2019-03-31 | 14:58:51 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :سمح للنشر: شرطة...

انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان 2019-03-31 | 14:43:37 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل على الطريق...

نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل 2019-03-31 | 14:17:37 استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير...