غانتس يتوعد بتحديد فترة ولاية رئيس الحكومة الاسرائيلية

وعد تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس بأن يعمل في حال قام بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من أجل تحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل لفترتين فقط.وقال غانتس في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في تل أبيب "سأعمل على تمرير قانون يحدد لرئيس وزراء في إسرائيل أن يشغل المنصب لولايتين فقط". وهاجم غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة، وذلك على خلفية الحملة الإعلامية التي يقودها حزب الليكود ضد بيني غانتس، وآخرها عندما اتهمت الدعايات الانتخابية غانتس بأنه يعاني من أمراض نفسية. وقال غانتس في هذا السياق "بيبي، الشعب لن يغفر لك ما تقوم به، من غير المستغرب وقوعك في الدرك الأسفل". وفي سياق آخر متصل، التقى ممثلون عن مؤسسات مثليي الجنس في إسرائيل مع غانتس ومرشحي تحالفه للانتخابات المقبلة، وفي اللقاء أكد غانتس أنه سيدعم "المساواة الكاملة في الحقوق"، متوعدا بأن يكون مثليو الجنس في إسرائيل "الأغلبية". وطرح ممثلو المؤسسات التي تعنى بمثليي الجنس في إسرائيل على غانتس قضية استثناء مثليي الجنس من قانون استئجار الأرحام الذي أقرته الكنيست المنصرمة، حيث استثنى هذا القانون مثليي الجنس، ونص على أن تسمح إسرائيل باستئجار الأرحام من قبل الأزواج التي لا تستطيع الإنجاب لأسباب صحية. وقاد مثليو الجنس احتجاجات واسعة في إسرائيل معتبرين استثناء مثليي الجنس من القانون بأنه "تمييز صارخ بحقهم". وقال غانتس في لقائه معهم وفق ما نقلت وسائل الاعلام الإسرائيلية إن "تحالف أزرق أبيض سينقل مطالب مثليي الجنس وسيعملون على المدى البعيد بدعم المساواة في الحقوق"، فيما توعد غانتس بـ"بعدم السماح باستثناء مثليي الجنس من القوانين في حال التوقيع على اتفاقيات تشكيل الائتلاف"، مضيفا "نحن نقترح أن يكون مثليو الجنس الأغلبية، وبقوّة الأغلبية، وأن يكونوا بقوّة الأغلبية من أجل قيادة التغيير".