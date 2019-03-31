تعادل, خارجي, مخيب, للأمال, لاتحاد, ابناء, سخنين, امام, بيتار, القدس,

افترق فريقا الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس بالتعادل السلبي بدون اهداف مساء الاحد في مباراة مثيرة على ارض استاد تيدي في القدس .

الفريق السخنيني كان بحاجة ماسة للنقاط من أجل تعزيز اماله في البقاء بعد موسم مخيب للأمال ويقبع في المرتبة الاخيرة .