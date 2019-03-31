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تعادل خارجي مخيب للأمال لاتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس



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افترق فريقا الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس بالتعادل السلبي بدون اهداف مساء الاحد في مباراة مثيرة على ارض استاد تيدي في القدس .


الفريق السخنيني كان بحاجة ماسة للنقاط من أجل تعزيز اماله في البقاء بعد موسم مخيب للأمال ويقبع في المرتبة الاخيرة .
تعادل خارجي مخيب للأمال لاتحاد ابناء سخنين امام بيتار القدس




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