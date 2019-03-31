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العائلة المالكة لإمارة موناكو تحضر "حفل الوردة"



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في كل عام تقوم الأميرو كارولين وشقيقها الأمير ألبرت, حاكم ولاية موناكو, بتنظيم "حفل الوردة" الذي سسته والدتهما المرحومة الأميرة غريس عام 1954. وكل عام كان المصمم الفذ كارل لاغرفيلد يبتكر موضوع الحفل الفاخر, وقد ابتكر فكرة الحفل هذا العام أيضا قبل وفاته قبل أشهر, والفكرة هي "الرفييرا" وهو الاسم الذي يطلق على ساحل فرنسا الجنوبي, وعلى أساس الفكرة تم اعداد الديكور. يتم التبرع بريع الحفل لصالح الأطفال والمحتاجين والمجتمع.

تصوير: afp




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