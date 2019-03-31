تشييع, جثمان, الشابة, سوزان, وتد, واعلان, اضراب, جزئي, في, باقة, الغربية, الاثنين,

في أعقاب مقتل المغدورة، ابنة باقة الغربيّة، سوزان وتد، عُقِدَت مساء الأحد جلسة طارئة في دار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، شاركت فيها كافّة الأطر الاجتماعيّة والسّياسيّة الفاعلة على السّاحة المحليّة، وبناءً عليه تمّ اتّخاذ قرارات، نوردها فيما يلي:

1. سيكون التّعليمُ في مدارس باقة الغربيّة، يوم غدٍ الإثنين، يومًا تعليميًّا خاصًّا، يتمّ التّركيز فيه على نشاطات توعويّة تربويّة في موضوع العنف والتّسامح. لا إضراب في المدارس.2. المؤسّسات العامّة في المدينة، ستكونُ مغلقةً أمام الجماهير، بما فيه البنوك والبريد.3. المحالّ التّجاريّة ستكونُ مغلقةً، حتّى السّاعة الثّانية ظهرًا.4. تمّ انتخاب لجنة جماهيريّة تُعنى بمواكبة مواضيع العنف داخل العائلة في مجتمعنا المحليّ.وكانت جماهير غفيرة قد شيعث جثمان الشابة سوزان وتد في باقة الغربية بعد أن عثر على جثتها في منطقة حرشية قرب باقة الغربية بعد أن فقدت اثارها قبل عدة ايام .وكان قد جاء في بيان للشرطة أنه تم اعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بالقضية .