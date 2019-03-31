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اصابة طفيفة باطلاق نار على شاب قرب اعبلين



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب من سكان بلدة اعبلين (27 عاماً) اصيب بعيارات نارية عند تواجده في سيارته مساء اليوم الاحد قرب مفرق متسبيه ابيب قرب اعبلين .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالطفيفة . الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .
اصابة طفيفة باطلاق نار على شاب قرب اعبلين




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