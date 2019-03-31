ثانوية, خديجة, ام, الفحم:, محاضرة, قيمة, بموضوع, هندسة, التغذية, والبيو, تكنولوجيا, ضمن, مشروع, التوجيه, الاكاديمي, والمهني,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب من سكان بلدة اعبلين (27 عاماً)...
في قرار غير مسبوق اصدرت محكمة العمل القطرية قرارا، بناء على طلب من الهستدروت، ينص...
تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد , بانهيار جدار وسقف منزل في الحي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :سمح للنشر: شرطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل على الطريق...
استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير...
أقيم مساء السبت في قاعة الرينيسانس في نتسيرت عيليت العرض السنوي الضخم لمصمم...
وجه عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت بطلب الى المستشار...
غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح يوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال...
يستعد فريق اتحاد ابناء سخنين لمباراة خارجية صعبة أمام فريق بيتار القدس ضمن دوري...