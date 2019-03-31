ثانوية, خديجة, ام, الفحم:, محاضرة, قيمة, بموضوع, هندسة, التغذية, والبيو, تكنولوجيا, ضمن, مشروع, التوجيه, الاكاديمي, والمهني,

بالتعاون مع مركز رواد للتوجيه المهني المتمثل بمركزة رواد مها اغبارية والمستشارة التربوية ايمان محاجنة مررت المحاضرة الدكتورة آمال روحانا, وهي محاضرة في كلية كرمئيل للهندسة, حيث مررت محاضرة بموضوع هندسة التغذية والبيو تكنولوجيا ومجالات العمل في هذين الموضوعين في صناعة التغذية والادوية. وقد اسهبت بالشرح حول البحث الذي قامت به حول استخلاص علاج طبي لمرض سرطان المبيضين من نبتة الفطر. وفي تعليق على هذا النشاط المتميز قال مدير ثانوية خديجة ام الفحم, المربي محمد انيس محاميد: "انه لمن دواعي سروري أن أشكر كل من ساهم في انجاح هذا اليوم وخاصة مركز رواد للتوجيه المهني المتمثل بمركزته مها اغبارية والمحاضرة الدكتورة آمال روحانا والمستشارة التربوية ايمان محاجنة". وأضاف: "حقيقة, دأبت مدرستنا دائما على هذه الفعاليات التي استحقت بها جوائز عديدة مثل: الجائزة الاولى قطريا من وزارة المعارف لما تحلت وتتحلى به دائما من حرص على تنشئة جيل واع من الطالبات يواكب متطلبات العصر مع التمسك بالقيم والحرص على العطاء للمجتمع وصولا الى اعلى التخصصات الاكاديمية والابداع في شتى المجالات كما تشهد لنا بذلك الاجيال المتعاقبة المتميزة من خريجاتنا, وسنستمر بهذا التألق بفضل الله اولا, ثم بفضل جهود العاملين عموما والهيئة التدريسية بشكل خاص في ثانوية خديجة, لتستمر خريجاتنا بدخول الجامعات والمعاهد العليا ولتعود منها خريجاتنا بالشهادات المتفوقة بأعلى التخصصات, التي تثبت أن جائزة اليوم, الى جانب الجوائز السابقة من مفتشي البيولوجيا والكيمياء والبيئة والحاسوب والمدنيات وعلم النفس وعلم الاجتماع وادب الاطفال والتاريخ واللغات والفنون وغيرها الكثير, ما هي الا غيض من فيض تميز وامتياز وتألق ثانوية خديجة النموذجية أم الفحم قطريا ومحليا, وسنظل نفخر بهيئتنا التدريسية المتميزة وطواقمنا الفعالة وطالباتنا الرائعات مما يغبطنا عليه الكثيرون. كما نعاهد الجميع على مواصلة درب التألق والريادة قطريا ومحليا ".