انهيار, جدار, وسقف, منزل, في, الحي, الشرقي, بالناصرة, بسبب, الأمطار, الغزيرة,

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد , بانهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بمدينة الناصرة , مما ادى الى وقوع اضرار كبيرة في المنزل .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان اصحاب المنزل رجل وامرأة بالسبعينيات من عمرهما كانا داخل المنزل وبلطف الله لم تقع اصابات .الشرطة وطواقم الانقاذ والاسعاف وممثلين عن بلدية الناصرة يتواجدون في المكان للعمل على اخلاء المنزل .