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انهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بالناصرة بسبب الأمطار الغزيرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد , بانهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بمدينة الناصرة , مما ادى الى وقوع اضرار كبيرة في المنزل .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان اصحاب المنزل رجل وامرأة بالسبعينيات من عمرهما كانا داخل المنزل وبلطف الله لم تقع اصابات .

الشرطة وطواقم الانقاذ والاسعاف وممثلين عن بلدية الناصرة يتواجدون في المكان للعمل على اخلاء المنزل .




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