تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-31 19:52:18 اصابة طفيفة باطلاق نار على شاب قرب اعبلين |  2019-03-31 19:40:44 محكمة العمل تقبل طلب الهستدروت:عاملات في شركة مقاولة تستحقن الحصول على تعويضات اقالة بعد استيعابهن للتشغيل المباشر |  2019-03-31 19:37:36 أبو مازن في القمة العربية:مقبلون على أيام صعبة فلا تتخلوا عنّا |  2019-03-31 19:00:31 انهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بالناصرة بسبب الأمطار الغزيرة |  2019-03-31 14:58:51 فيديو:فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة |  2019-03-31 14:43:37 انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان |  2019-03-31 15:00:04 سفاح المسجدين يشتكي "قلة المزايا" في سجنه |  2019-03-31 14:17:37 نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل |  2019-03-31 14:11:21 رويدا عطية تحتفل بمولوديها.. زين و"كيفك يا حب" |  2019-03-31 14:05:55 توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر إريكسن |  2019-03-31 13:14:23 مطالب باستقالة رئيس وزراء كندا بعد نشر "شريط الفضيحة" |  2019-03-31 13:10:30 حسين الشيخ: التنسيق الأمني بين إسرائيل وحماس أصبح شرعًيا |  2019-03-31 12:09:55 هل تصدق أن دواء السكري يحمي من أمراض عصبية مزمنة؟ |  2019-03-31 11:56:55 ديانا حداد تتألق مع الجمهور الكويتي في حفل ناجح بجميع المقاييس |  2019-03-31 11:52:28 بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو:فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :سمح للنشر:  شرطة أسرائيل تنجح من فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة الذي قتل رميًا بالرصاص على يد رجل ملثم في بقالة أمام اعين والده يوم 13.11.2018.

وأضاف البيان :"شرطة اسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة بكل إصرار وعزيمة على مكافحة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي  وتنجح بفك رموز جريمة القتل ال13 منذ بداية هذا العام. 

 مساء يوم 13.11.18 ، تلقى مركز الشرطة  100 بلاغ حول شخص مصاب اثر اطلاق نار في بقالة في حي العماري في بلدة الطيبة. 

فور تلقي البلاغ سارع أفراد الشرطة إلى مكان الحادث ليلاحظوا أن المرحوم سعد جبالي 26 عاماً ، مصاب بعيارات نارية حيث تم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا ، هناك للأسف الشديد تم الأقرار عن وفاته.
مع نهاية تحقيق موضوعي وجذري، قدمت النيابة العامة يوم الخميس الفائت تصربح مدعّ لحق المشتبه ساري أبو عربيان ، 19 عام ، وشريكه شاب يبلغ من العمر 18 عامًا (كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة) ، كلاهما من سكان بلدة الطيبة ينسب لهما مسؤولية تورطهم في جريمة القتل النكراء.

فريق تحقيق خاص في الشرطة قام بالتحقيق في القضية، والذي بدأ مهمة جمع الأدلة واستخدام أنظمة الاستخباراتية للكشف عن المتورطين في الجريمة.
 بفضل تحقيق مكثف ومعقد ، الذي تضمن إستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة ، قام فريق التحقيق الخاص بفحص  توثيق لكاميرات مراقبة قرب مكان الجريمة ليلاحظوا أحد المشتبهين الذين وصلوا إلى البقالة في الطيبة يقف بالقرب من البقالة ، بينما وقف الآخر داخلها وهو  يعتمر قناعًا على وجهه وقفازات على يديه، ليطلق النار على الضحية أمام أعين والده، الذي كان متواجدًا في البقالة.

وفق الشبهات، تمكن محققو الشرطة من متابعة طريق الهروب التي سلكها المشتبهين والذين لاذا بالفرار جريًا على الأقدام ومن ثم استقلا مركبة من نوع"باجي" والذي وصل الى المكان من الشارع المحاذي.
 خلال التحقيق أتضح ان سائق ال" باجي" هو صديق المشتبه بهما، فقام بنقلهما دون ان يعرف انهما متورطين في جريمة قتل .وفي وقت لاحق ، تم العثور على ال " باجي" بعد تفتيش في منزله.

قام محققو الشرطة  بتوقيف المشتبه أبو عربيان يوم  10.3.19  ليتم القاء القبض على المشتبة الأخر في القضية، مما ادى في نهاية المطاف الى جمع ادلة دامغة ضدهما والتي تُبين وفق الشبهات انهما قاما بارتكاب جريمة القتل.

كما وكشف تحقيق الشرطة أن وفق الشبهات الخلفية لجريمة القتل تعود الى نزاع متواصل بين عائلة الضحية وعائلة المشتبه به أبو العربيان وذلك بسبب استئجار شقة سكنية حيث قامت عائلة المشتبه به باستأجار شقة سكنية فوق محل بقالة لعائلة الضحية لعدة أيام ، وفي وقت لاحق ، عندما طلب أصحاب الشقة من عائلة المشتبة به إخلاء الشقة اندلع نزاع بين العائلتين.

هذا واتضح  أيضًا أثناء التحقيق بأن المشتبه به أبو العربييان قرر ان ينتقم من  الضحية وطلب من المشتبه الثاني مساعدته في الحصول على "قطعة حديدية" (المقصود -سلاح).
وفقا للتقدم في التحقيق تم تمديد  توقيف المشتبهين على ذمة التحقيق من وقت لآخر في محكمة الصلح في بيتاح تكفا حتى قامت النيابة العامة يوم الخميس المنصرم بتقديم تصريح مدعٍ حول نية النيابة بتقديم لوائح اتهام وطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهما فقامت المحكمة بدورها تمديد توقيفهما حتى يوم 2.4.2019 عندئذِ ستقدم لوائح الاتهام وطلب تمديدي التوقيف بحقهما  . 

وجاء في البيان:"من الجدير بالذكر شرطة اسرائيل تدير ان التحقيقات التي تجريها  بشكل مهني وموضوعي وجذري، بهدف كشف الحقيقة  واحالة المشتبهين المتورطين بقضايا  القتل الى العدالة، دون اي فرق لهوية الضحية او الجاني.
وأضاف:منذ بداية هذه العام نجحت الشرطة في إحالة المجرمين الى العدالة وفك رموز  13 جريمة قتل  في المجتمع العربي (7منها في الشهر الأخير) وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الممتثلين الى القانون*.




كلمات متعلقة

فيديو:فك, رموز, جريمة, مقتل, المرحوم, سعد, جبالي, من, الطيبة,

تابعونــا

اصابة طفيفة باطلاق نار على شاب قرب اعبلين اصابة طفيفة باطلاق نار على شاب قرب اعبلين 2019-03-31 | 19:52:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب من سكان بلدة اعبلين (27 عاماً)...

ثانوية خديجة ام الفحم: محاضرة قيمة بموضوع هندسة التغذية والبيو تكنولوجيا ضمن مشروع التوجيه الاكاديمي والمهني ثانوية خديجة ام الفحم: محاضرة قيمة بموضوع هندسة التغذية والبيو تكنولوجيا ضمن مشروع التوجيه الاكاديمي والمهني 2019-03-31 | 19:50:06

بالتعاون مع مركز رواد للتوجيه المهني المتمثل بمركزة رواد مها اغبارية والمستشارة...

محكمة العمل تقبل طلب الهستدروت:عاملات في شركة مقاولة تستحقن الحصول على تعويضات اقالة بعد استيعابهن للتشغيل المباشر محكمة العمل تقبل طلب الهستدروت:عاملات في شركة مقاولة تستحقن الحصول على تعويضات اقالة بعد استيعابهن للتشغيل المباشر 2019-03-31 | 19:40:44

في قرار غير مسبوق اصدرت محكمة العمل القطرية قرارا، بناء على طلب من الهستدروت، ينص...

انهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بالناصرة بسبب الأمطار الغزيرة انهيار جدار وسقف منزل في الحي الشرقي بالناصرة بسبب الأمطار الغزيرة 2019-03-31 | 19:00:31

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأحد , بانهيار جدار وسقف منزل في الحي...

انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان 2019-03-31 | 14:43:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل على الطريق...

نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل 2019-03-31 | 14:17:37

استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير...

مشاركة واسعة في العرض السنوي لمصمم الازياء النصراوي شمس شلوفة مشاركة واسعة في العرض السنوي لمصمم الازياء النصراوي شمس شلوفة 2019-03-31 | 12:25:21

أقيم مساء السبت في قاعة الرينيسانس في نتسيرت عيليت العرض السنوي الضخم لمصمم...

بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس 2019-03-31 | 11:52:28

وجه عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت بطلب الى المستشار...

الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب 2019-03-31 | 11:02:53

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح يوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال...

الليلة - اتحاد ابناء سخنين أمام بيتار القدس في تيدي والشرطة تتأهب الليلة - اتحاد ابناء سخنين أمام بيتار القدس في تيدي والشرطة تتأهب 2019-03-31 | 10:34:05

يستعد فريق اتحاد ابناء سخنين لمباراة خارجية صعبة أمام فريق بيتار القدس ضمن دوري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نتانيا عملية طعن اطلاق نار اصابة تنفيذ مشتبه شرطة هنادي القدس عبد الرحمن شهابا تالا حريق بيت عين نقوبا جنازة تشييع جثامين ضحايا احتراق بيت اشتعال نار ام الفحم اضرار ممتلكات دون اصابات منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرجطقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض ثانوية البطوف عرابة احتفال تخريج الفوج طلابها الرابع مدينة مدرسة تخرج حليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس شناوي نوبة قلبية لا خلفية جنائية وليد المكر جثة العثور تقرير التشريح تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول مسيرة الميلاد التقليدية ال 33 الناصرة عيد المجيد احتفال كشافة اصابة خطيرة تراكتورون رباعية دفع مركبة طرق مروع قرية الشبلي عرب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com