انزلاق, سيارة, بسبب, الامطار, في, الجولان,

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استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير...
أقيم مساء السبت في قاعة الرينيسانس في نتسيرت عيليت العرض السنوي الضخم لمصمم...
وجه عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت بطلب الى المستشار...
غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح يوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال...
يستعد فريق اتحاد ابناء سخنين لمباراة خارجية صعبة أمام فريق بيتار القدس ضمن دوري...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اطلاق النار على منزل موظف في...
أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 4.5 سم منذ اول امس...
أفادت مصادر، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، بعد إطلاق 5 صواريخ من...
افيد قبل قليل بمصرع عاملين أردنيين في مدينة ايلات من جراء انهيار شجرة نخيل عليهما...
اليوم الاحد ستكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات...