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انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل على الطريق رقم 91 بالقرب من مفترق هشريون في هضبة الجولان، بسبب فيضان وتدفق مياه السيول والأمطار على الطريق ،فقد سائق السيطرة على سيارته مما أدى الى انزلاقها الى ترعة بجانب الطريق . 


تم أخراج السائق وراكب أخر من السيارة  دون ان تقع إصابات.

أفراد الشرطة وصلوا الى مكان الحادث وقاموا بتوجية حركة السير.

الشرطة تناشد جمهور السائقين ومستخدمي الطريق بتوخي الحذر وزيادة يقظتهم بسبب حالة الطقس الصعبة ، والتي تشمل عواصف رعدية وفيضانات على بعض الطرق وضباب الذي يصعب على الرؤية .




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