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تتزايد الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتقديم استقالته بعد...
تنطلق في تونس العاصمة، اليوم الأحد، أعمال الدورة 30 للقمة العربية، بحضور عدد كبير...
استشهد فتى وأصيب أكثر من 210 متظاهرين، اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الاسرائيلي...
بعد 5 شهور من الحادثة التي أثارت ردود أفعال واسعة حول العالم، اكتفت الشرطة...
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إن حركته اجتمعت مع الوفد الأمني...
دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ خطوات...
شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثلون عن 59 دولة في مراسم تكريم أُقيمت في مدينة كرايست...
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الجمعة،...
قال تقرير للأمم المتحدة إن نحو ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وإن...
رد الفنان السوري الشهير دريد لحام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطريقته...