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نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية:"استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بحرس شرف في مطار بن غوريون الدولي.وقال بنيامين نتنياهو في حفل الاستقبال:"فخامة الرئيس البرازيلي، صديقي العزيز، جاير ماسياس بولسونارو، مرحبًا بكم في إسرائيل.إنني قمت بزيارة إليكم برفقة قرينتي سارا ونجلي يائير قبل ثلاثة أشهر. وقد أُعجبت حينئذ بإيمانكم الراسخ لك ولقرينتك ولنجلك بتراثنا المشترك، كما أُعجبت بإخلاصكم للشعب البرازيلي وبرغبتكم الشديدة في تعزيز العلاقات الإسرائيلية البرازيلية.

صديقي الرئيس، إننا نصنع التاريخ معًا. فمنذ توليك منصب الرئيس خلال شهر يناير من هذا العام، لقد باشرنا بعصر جديد للعلاقات البرازيلية الإسرائيلية. وقد حضرت تلك المراسم المؤثرة التي تم تحليفك رئيسًا خلالها. وها تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط بزيارتك الأولى خارج حدود القارة الأمريكية لتصل إسرائيل بغية قيادة علاقتنا إلى قمة جديدة.
إنك قد جئت لهنا على رأس وفد مهيب يضم الوزراء ونواب البرلمان ورجال الأعمال، ليشكل أكبر وفد برازيلي زار إسرائيل، بحيث سنبرم خلال الأيام المقبلة العديد من الاتفاقيات بيننا. وسنزور حائط المبكى في أورشليم عاصمتنا الأبدية، وكذلك سنزور معًا معارض الابتكار، لرواد الأعمال الإسرائيليين الذين أحدثوا ثورة بأعمالهم الابتكارية المدهشة.
خلال زيارتي للبرازيل قضيت بعض الوقت في الشارع وذهبت إلى شواطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو، حيث أخذت انطباعًا رائعًا من تعاطف ومحبة الشعب البرازيلي تجاه إسرائيل. لا أجد طريقة أخرى لوصف ذلك. ولدي قناعة بأنك ستلاقي القدر ذاته من التعاطف الكبير الذي كنت ألاقيه في البرازيل تجاهك والبرازيل هنا في إسرائيل. إن الإسرائيليين يحبون البرازيل والثقافة الفوارة والموسيقى والكرنفال والمأكولات وفوق كل شيء الدفء والسعادة اللذين يميزان الشعب البرازيلي. فبالبرازيل تعدّ دولة كبرى ذات إمكانات هائلة. وأعقد بأن تلك الإمكانات ستتحقق تحت زعامتك، وليس بالنسبة للبرازيل فحسب وإنما بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية البرازيلية أيضًا ومن خلال التجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والزراعة والطاقة والسياحة وكل مجال من المجالات.
يا فخامة الرئيس، إنك تجيء لإسرائيل في خضم فترة متوترة، ولذا أوعزت بالإبقاء على الانتشار الكامل لقوات جيش الدفاع حول قطاع غزة، ما يشمل الدبابات وقطع المدفعية والقوات البرية والجوية. إننا على استعداد لمواجهة كل السيناريوهات ولشن معركة واسعة النطاق إذا اضطررنا لذلك. وسنفعل كل ما هو لازم لضمان أمن إسرائيل.
وإشارةً إلى مجال الأمن، يا فخامة الرئيس، سنبرم الاتفاقيات المعنية بهذا المجال أيضًا. بحيث سنبرم العديد من الاتفاقيات ولكن دعني يا صديقي جاير، أكشف لك عن سر يخص عائلتي: إذ يدور حاليًا لدينا في العائلة نقاشًا طريفًا حول سؤال هام يتعلق بالبرازيل حيث أدعي وأصر على أن بيليه هو أكبر لاعب كرة القدم عبر التاريخ بينما يدعي نجلي الأصغر أفنير والذي يُعتبر خبيرًا في كل من الشؤون التوراتية وفي كرة القدم على حد سواء بأن اللاعب بيليه هو لاعب عظيم ولكن هنالك مزيد من المرشحين لنيل هذا اللقب. وسنناقش هذه المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة ولكني على قناعة بأننا سنتوصل إلى اتفاق تام فيها أيضًا.فمرحبًا بك يا صديقي الرئيس، وبجميع أفراد وفدك المهيب. مرحبًا في دولة إسرائيل."سيلتقي رئيس الوزراء نتنياهو في وقت لاحق من هذا اليوم بالرئيس البرازيلي بولسونارو وجهًا لوجه وذلك متابعةً للقاء الموسع بحضور الوزراء من كلا الدولتين.وبعدئذ، سيشارك رئيس الوزراء والرئيس البرازيلي في فعالية إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والطيران والأمن الداخلي والعلوم والتكنولوجيا، كما سيبرمان مذكرات التفاهم في مجالات السايبر والصحة والمياه.
ولاحقًا سيستضيف رئيس الوزراء وقرينته الرئيس البرازيلي لمأدبة عشاء في دار رئيس الوزراء بأورشليم كما سيدلي الاثنان بالتصريحات لوسائل الإعلام.
وسيزور رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس البرازيلي بولسونارو حائط المبكى غدًا، ثم سيشاركان خلال يوم الثلاثاء في "قمة الابتكار الإسرائيلية البرازليلية"، والتي تعدّ بمثابة الفعالية الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال وبعض الشركات الرائدة في إسرائيل والبرازيل.




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