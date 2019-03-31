شهدت الفنانة رويدا عطية مؤخراً "ولادتين" جديدتين، حيث وضعت مولودها الأول، كما أطلقت أغنية منفردة.

، قالت رويدا عطية إنها بعد أن أصبحت أمّاً باتت أكثر مسؤولية وحرصاً على صحتها، فالاهتمام بطفلها الأول والذي أطلق عليه أمس "زين" يفرض عليها الحرص على نفسها.وأكدت رويدا أن "الأمومة بحد ذاتها جميلة.. كل لحظة أتشاركها مع ابني هي الأجمل في حياتي".وأضافت أنها تعتبر نفسها "أماً جيدة"، ورغم أن زين هو مولودها الأول "لكن الله يمنح الأنثى شعور الأمومة بالفطرة"، متمنيةً نعمة الأمومة لكل امرأة محرومة منها.وكشفت أنها في الوقت الحالي تتفرغ كلياً لطفلها زين لتلبي كل متطلباته واحتياجاته. وأهدت رويدا طفلها زين أغنية بعنوان "تعا"، لكنها أكدت أنها لن تصدر المزيد من الأغنيات الموجهة له.من جهة أخرى، أطلقت رويدا منذ أسبوعين أغنية منفردة بعنوان "كيفك يا حب" باللهجة اللبنانية، من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وستصور الكليب الخاص بها قريباً، كما أنها تحضر لإطلاق ألبوم غنائي.وفي حديثها تطرقت رويدا إلى الأغنية الخليجية فقالت إنه في حال ناسبها عمل فني خليجي ستسجله بالتأكيد لأنها من عشاق الأغنية الخليجية ولو أن تجربتها مع اللهجة الخليجية اقتصرت على بضع أغنيات فقط.من بين الفنانين الخليجيين، تحبّ رويدا الاستماع إلى عبد المجيد عبدالله ونوال الكويتية.في سياق آخر، أشارت إلى أنها لا تمانع خوض تجربة التقديم إذا تلقت عرضاً "يشبهها"، والأمر نفسه ينطق على مجال التمثيل في حال وجدت "النص الذي يخدم صورتها كفنانة". إلا أنها شددت على تفضيلها للغناء على التمثيل.وذكّرت بأغنيها التي حققت لها انتشارا عربياً وخليجياً، ومنها "شو سهل الحكي" و"ضرب العصا" و"تعبت معاك"، شارحةً أن "لكل واحدة من هذه الأغنيات جمهورها الخاص".ورداً على سؤال، أكدت أنها لا تنوي حالياً تجديد أغنيات الشحرورة، واصفةً إياها بالفنانة "العظيمة" في كل شيء.