توتنهام, يصدم, ريال, مدريد, بسعر, إريكسن,

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، السعر الذي حدده نادي توتنهام للتخلي عن خدمات نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن لصالح لريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن دانيل ليفي، رئيس توتنهام، طلب الحصول على 150 مليون يورو، للموافقة على انتقال إريكسن إلى الميرنجي.وأشارت الصحيفة إلى أن السعر يبدو باهظًا من جانب ليفي، خاصة أن عقد اللاعب الدنماركي مع توتنهام ينتهي في الموسم المقبل.وأكدت أن السعر الذي يطلبه رئيس توتنهام الآن يتجاوز 10 أضعاف قيمة الصفقة التي جاء بها إريكسن إلى ملعب "وايت هارت لين".وكان اللاعب الدنماركي قد انتقل من أياكس الهولندي إلى صفوف توتنهام عام 2013 مقابل 13.5 مليون يورو فقط.يذكر أن ريال مدريد يريد التعاقد مع إريكسن كي يكون البديل المستقبلي للكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم عن عام 2018.