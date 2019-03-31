توتنهام, يصدم, ريال, مدريد, بسعر, إريكسن,

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كشف تقرير صحفي إسباني، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يجهز هدية ملكية...
أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار في...
بات ثنائي باريس سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي، محور اهتمام وسائل الإعلام...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن أول ضحية للمدرب الفرنسي زين...
علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، على الانتقادات التي يتلقاها...
بات انتقال نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا إلى نادي ريال مدريد الصيف المقبل، متوقعا...
كشفت مصادر إيطالية أن كريستيانو رونالدو سيستعين بجهاز Alter G وهو مصمم من قبل وكالة...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن موقف ليفربول من الموافقة على رحيل نجمه...
شهد مران برشلونة اليوم الخميس عودة نجوم الفريق الدوليين من معسكرات منتخباتهم...
سرب موقع "FootyHeadlines" الشهير قميص نادي يوفنتوس الإيطالي للموسم القادم 2019-2020، ولاقى...