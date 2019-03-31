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حسين الشيخ: التنسيق الأمني بين إسرائيل وحماس أصبح شرعًيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على قيام آلاف الأشخاص بتأمين سلمية المظاهرات قرب السياج المحيط بقطاع غزة امس بتكليف من حماس قائلا التنسيق الأمني مع إسرائيل اصبح حلالا شرعًا.

وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق الأمني الحلال شرعاً"
وجاءت اقوال المسؤول الفلسطيني هذه على خلفية الانتقادات المستمرة التي توجهها حماس للسلطة الفلسطينية بسبب التنسيق الأمني مع إسرائيل.
حسين الشيخ: التنسيق الأمني بين إسرائيل وحماس أصبح شرعًيا




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