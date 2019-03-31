حسين, الشيخ:, التنسيق, الأمني, بين, إسرائيل, وحماس, أصبح, شرعًيا,

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افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المتوقع ان تصادق الادارة المدنية اليوم،...
رجح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري التوصل الى التهدئة خلال...
استهدفت مدفعية اسرائيليى مساء الجمعة نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في منطقة جحر...
تواصل قوات معززة من الجيش الاسرتئيلي ومن مجملها المشاة والمدفعية الانتشار المكثف...
أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز...
أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، شرق...
استشهد مواطن وأصيب آخر مساء اليوم برصاص الجيش الاسرائيلي عند مفرق النشاش جنوب بيت...
اكد جهاز الامن العام الشاباك مقتل الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما)، وذلك في اشتباك مسلح...
واصل رئيس الوزراء، المكلّف بتشكيل الحكومة، د. محمد اشتية، اليوم السبت، مشاوراته...
اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب محمد جميل شاهين (٢٣ عاما) من مدينة سلفيت...