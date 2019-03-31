مشاركة, واسعة, في, العرض, السنوي, لمصمم, الازياء, النصراوي, شمس, شلوفة,

لاقى العرض اقبالا كبيرا بمشاركة واسعة من اهالي الناصرة والمنطقة, وشخصيات اجتماعية وفنية ورياضية رفيعة .

أقيم مساء السبت في قاعة الرينيسانس في نتسيرت عيليت العرض السنوي الضخم لمصمم الازياء النصراوي اللامع شمس شلوفة لربيع وصيف 2019.

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