تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-31 14:58:51 فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة |  2019-03-31 14:43:37 انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان |  2019-03-31 15:00:04 سفاح المسجدين يشتكي "قلة المزايا" في سجنه |  2019-03-31 14:17:37 نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل |  2019-03-31 14:11:21 رويدا عطية تحتفل بمولوديها.. زين و"كيفك يا حب" |  2019-03-31 14:05:55 توتنهام يصدم ريال مدريد بسعر إريكسن |  2019-03-31 13:14:23 مطالب باستقالة رئيس وزراء كندا بعد نشر "شريط الفضيحة" |  2019-03-31 13:10:30 حسين الشيخ: التنسيق الأمني بين إسرائيل وحماس أصبح شرعًيا |  2019-03-31 12:09:55 هل تصدق أن دواء السكري يحمي من أمراض عصبية مزمنة؟ |  2019-03-31 11:56:55 ديانا حداد تتألق مع الجمهور الكويتي في حفل ناجح بجميع المقاييس |  2019-03-31 11:52:28 بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس |  2019-03-31 11:42:51 رئيس ريال مدريد يجهز هدية ملكية لراموس |  2019-03-31 11:02:53 الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب |  2019-03-31 10:34:05 الليلة - اتحاد ابناء سخنين أمام بيتار القدس في تيدي والشرطة تتأهب |  2019-03-31 09:42:52 اطلاق نار على بيت موظف في مجلس محلي الشبلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشاركة واسعة في العرض السنوي لمصمم الازياء النصراوي شمس شلوفة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقيم مساء السبت في قاعة الرينيسانس في نتسيرت عيليت العرض السنوي الضخم لمصمم الازياء النصراوي اللامع شمس شلوفة لربيع وصيف 2019. 


لاقى العرض اقبالا كبيرا بمشاركة واسعة من اهالي الناصرة والمنطقة, وشخصيات اجتماعية وفنية ورياضية رفيعة .




كلمات متعلقة

مشاركة, واسعة, في, العرض, السنوي, لمصمم, الازياء, النصراوي, شمس, شلوفة,

تابعونــا

فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة فك رموز جريمة مقتل المرحوم سعد جبالي من الطيبة 2019-03-31 | 14:58:51

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :سمح للنشر: شرطة...

انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان انزلاق سيارة بسبب الامطار في الجولان 2019-03-31 | 14:43:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل على الطريق...

نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل نتيناهو يستقبل الرئيس البرازيلي بولسونارو في إسرائيل 2019-03-31 | 14:17:37

استقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرينته الرئيس البرازيلي جاير...

بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس 2019-03-31 | 11:52:28

وجه عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت بطلب الى المستشار...

الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب 2019-03-31 | 11:02:53

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح يوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال...

الليلة - اتحاد ابناء سخنين أمام بيتار القدس في تيدي والشرطة تتأهب الليلة - اتحاد ابناء سخنين أمام بيتار القدس في تيدي والشرطة تتأهب 2019-03-31 | 10:34:05

يستعد فريق اتحاد ابناء سخنين لمباراة خارجية صعبة أمام فريق بيتار القدس ضمن دوري...

اطلاق نار على بيت موظف في مجلس محلي الشبلي اطلاق نار على بيت موظف في مجلس محلي الشبلي 2019-03-31 | 09:42:52

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اطلاق النار على منزل موظف في...

ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 4.5سم منذ يوم الجمعة ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 4.5سم منذ يوم الجمعة 2019-03-31 | 09:08:52

أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 4.5 سم منذ اول امس...

اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل 2019-03-31 | 01:25:16

أفادت مصادر، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، بعد إطلاق 5 صواريخ من...

مصرع عاملين أردنيين في مدينة إيلات أثر سقوط شجرة نخيل مصرع عاملين أردنيين في مدينة إيلات أثر سقوط شجرة نخيل 2019-03-30 | 18:13:25

افيد قبل قليل بمصرع عاملين أردنيين في مدينة ايلات من جراء انهيار شجرة نخيل عليهما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بدء التصويت انتخابات رئاسة جت جولة ثانية اقتراع صناديقعائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال مشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف اصابة خطيرة شاحنة سيارة حادث طرق مروع شارع 90 كيبوتس افيكيم قتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما مصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول اصابة بالغة سائق صالح بسام ابو ناب شاب عربي شرقي القدس طريق أريحا حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com