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المصادقة على بناء 1427 وحدة استيطانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية اسرائيلية انه من المتوقع ان تصادق الادارة المدنية اليوم، الاحد، على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة، كما وسيتم نهاية الاسبوع الجاري الترويج لبناء 3500 وحدة اخرى.


وذكرت الصحافة الاسرائيلية النبأ، مشيرة الى ان المصادقة ستتم اليوم على بناء 1427 وحدة وهي آخر موافقة حكومية اي الخطوة الاخيرة قبل بالمناقصات والبناء.

واوضحت ان الـ 1400 وحدة استيطانية سيتم توزيعها على النحو التالي: 110 وحدات في مستوطنة "جفعات زئيف"، و603 في "معاليه أدوميم"، و281 في "بيتار عيليت"، و108 في "إفرايم"، و325 في "ألون" بالقرب من الخان الأحمر.

وافادت ان الحديث عن 3500 وحدة استيطانية اخرى سيتم مناقشتها الاسبوع الجاري قد تصل الى 5 الاف وحدة لكن المصادقة لن تتم حاليا.
المصادقة على بناء 1427 وحدة استيطانية




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