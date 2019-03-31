هل, تصدق, أن, دواء, السكري, يحمي, من, أمراض, عصبية, مزمنة؟,

من كان يعتقد بأن دواء السكري يمكن أن يمثل وقاية ضد خطر أمراض عقلية؟ هذا ما استنتجه باحثون وفق دراسة أجروها في جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية.

أفادت الدراسة بأن مرضى السكري من النوع الثاني وهم يتلقون علاجات للمرض، أقل عرضة لخطر الإصابة بالزهايمر والخرف.للوصول إلى النتيجة هذه راقب الباحثون نحو 1300 شخص تزيد أعمارهم عن 55 عاما.واختبر الباحثون مؤشرات حيوية لمستوى السكري وأمراض الأوعية الدموية ومسح الدماغ والأداء في اختبارات الذاكرة، فوجدوا أن المرضى الذين لم يتلقوا علاجات للسكري تطورت لديهم علامات ألزهايمر أسرع بـ 1.6 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالسكري.أما أولئك الذين تلقوا علاجات كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بالمرض.