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ديانا حداد تتألق مع الجمهور الكويتي في حفل ناجح بجميع المقاييس



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بحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ومجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا، تألقت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد برفقة جمهورها في إحياء السهرة الغنائية الكبيرة في دولة الكويت المكتملة العدد من الجمهور، عنوانها التفاعل والمحبة والفرح، وجالت من خلالها بين مجموعة كبيرة من أغنياتها على أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، وتنقلت بين الألوان الموسيقية الغنائية اللبنانية والمصرية والخليجية، حتى ساعات الصباح الأولى.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي في هذه الأمسية الغنائية التي جمعتها مع الفنانين محمد عساف والفنان الشاب بوعتيج، والفنان خالد بو صخر، من تنظيم شركة الهضبة موزيك رامي عمران، شاكرة حضور الفنانين والإعلاميين وتواصلهم الجميل معها في كواليس الحفل، مؤكدة أن الحفلات الغنائية بين الجمهور الكويتي له جماليات خاصة وتواصل جميل وحوار يحمل كلمات المحبة من خلال تفاعلهم مع الحفل الذي زاد من نجاحه وتميزه.
وخصصت ديانا حداد وقتاً خاصة لأهل الصحافة والإعلام في الكويت، وقامت باجراء مجموعة كبيرة من اللقاءات التلفزيونية والمكتوبة، أوضحت خلالها وكشفت عن مشاريعها المقبلة خلال الفترة المقبلة من حفلات وأغنيات منفردة وعن تجهيزها لألبوم غنائي جديد من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.




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