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بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية نفتالي بينت بطلب الى المستشار القانوني للحكومة ليلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع للمجلس لمناقشة التصعيد الأمني الأخير في قطاع غزة. وقال بينت انه من غير المعقول ان ينفرد السيد نتنياهو باتخاذ القرارات بشان إدارة مواجهة هذا التصعيد دون ان يتشاور مع وزراء الكابينت. وفي رسالة صوتية وجهها إلى سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة بُعيد اطلاق خمس قذائف صاروخية تعهد بينت بانه سيطرح معاناتهم على المجلس، متعهدا ببذل كل الجهود لإعادة الهدوء الى هذه المنطقة وهزيمة حركة حماس الإرهابية.
بينت: نتنياهو ينفرد باتخاذ القرارات بشأن إدارة المواجهة مع حماس




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