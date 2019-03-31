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رئيس ريال مدريد يجهز هدية ملكية لراموس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يجهز هدية ملكية لقائد الفريق الملكي سيرجيو راموس بعد أن أتم الأخير عامه الـ33، أمس السبت. ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن عقد راموس مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2021، ويخطط بيريز من الآن لتقديم له عقد جديد محسن لمدافع اللاروخا يضمن بقاءه في سنتياجو برنابيو، حتى 2022. وأشار الموقع إلى العلاقة بين بيريز وراموس، خاصة على مدار العام الماضي، الذي شهد عددًا من النزاعات والمصالحات بين الطرفين، والتي بلغت ذروتها على خلفية النتائج السلبية التي حاصر المرينجي في الموسم الجاري. وتريد إدارة ريال مدريد الاحتفاظ بخدمات راموس حتى يصل إلى عامه الـ36، لا سيما أنه حتى الآن قادر على العطاء بشكل مميز. وتوقع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في تصريحات مؤخرًا أن يستمر راموس في الملاعب لعدد سنوات، يفوق ما قضاه نجم الديوك السابق، الذي اعتزل في سن الـ34 عامًا.
رئيس ريال مدريد يجهز هدية ملكية لراموس




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