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الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة، صباح يوم الاحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.  وقال مصدر مقرب من الوفد الامني ان الوفد توجه الى تل ابيب للتباحث مع المسؤولين الاسرائيليين بشان تفاهمات التهدئة.  وكان الوفد المصري برئاسة اللواء احمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية التقى بوفد حركة حماس.
الوفد المصري يغادر غزة متوجها الى تل ابيب




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