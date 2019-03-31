الليلة - اتحاد ابناء سخنين أمام بيتار القدس في تيدي والشرطة تتأهب

يستعد فريق اتحاد ابناء سخنين لمباراة خارجية صعبة أمام فريق بيتار القدس ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم مساء اليوم الاحد في تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد تيدي في القدس .

وبسبب الحساسية الموجودة بين الجمهورين تتأهب الشرطة بشكل غير مسبوق للمباراة , وجاء في بيان للشرطة:"ان جمهور سخنين سيصل الملعب بحافلات خاصة من موقف "جان هتخني"في تمام الساعة السادسة وأكدت الشرطة أنها تستعد بشكل كبير للمباراة وستقوم باجراءات امنية مشددة من اجل تجنب وقوع اي اعمال شغب".ومن الناحية المهنية هذه الفرصة الاخيرة لفريق اتحاد ابناء سخنين في صراع البقاء , حيث يحتل الفريق السخنيني المرتبة الاخيرة وفوزه اليوم سيعزز اماله في البقاء وسيورط فريق بيتار القدس في القاع الملتهب , الفريق السخنيني قام هذا الاسبوع بالتعاقد مع المدرب الداد شبيط ".