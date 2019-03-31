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اطلاق نار على بيت موظف في مجلس محلي الشبلي



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه  تم اطلاق النار على منزل موظف في مجلس محلي الشبلي (56عاماً) مما تسبب باضرار في واجهة المنزل ولم يبلغ عن اصابات بشرية .


وأضاف البيان أن مجهول وصل على تراكترون واقدم على اطلاق النار , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اطلاق نار على بيت موظف في مجلس محلي الشبلي




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