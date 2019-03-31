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6 عادات تعجّل بظهور علامات الشيخوخة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يؤدي الالتهاب المزمن إلى سرعة التعرض لمظاهر الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ويمكن مكافحة الالتهابات والشيخوخة المبكرة بتجنب بعض العادات اليومية، وفقا لما نشره موقع "Care2".

إن الالتهاب في حد ذاته ليس المشكلة بل إنه يؤدي وظيفة مهمة للجهاز المناعي، يساعد على إزالة السموم ومكافحة العدوى. فإذا لاحظ الشخص تورما واحمرارا بعد لدغة حشرة، فهذا التهاب حاد يمارس وظيفته.
وفي حين أن الالتهابات الحادة قد تسبب الألم والانزعاج، إلا أنها تساعد في الحفاظ على الصحة بشكل مثالي. أما ما يحتاج أي شخص إلى القلق بشأنه فهو الالتهاب المزمن، وهو غير مؤلم وبالتالي لا يتم اكتشافه بسهولة.
إن الالتهاب المزمن هو التهاب طويل الأجل يمكن أن يستمر لعدة أشهر أو سنوات. وفي الواقع، قد تسهم بعض العادات اليومية في حدوث الالتهاب المزمن، مما يزيد من شيخوخة المريض ويضاعف من خطر الإصابة بالأمراض، مثل السكري. ولحسن الحظ، يمكن محاربة الالتهابات والشيخوخة المبكرة عن طريق تجنب هذه العادات:
1 - الجلوس لساعات طويلةلا ينبغي أن يكون محيط الخصر الكبير هو مصدر القلق الوحيد، إن الجلوس لعدة ساعات يوميا أيضا يستدعي مزيدا من الاهتمام، فقد أظهرت دراسة علمية شملت 505 رجال ونساء أن النساء اللائي أبلغن عن ساعات جلوس أطول في أيام الأسبوع كان لديهن التهابات مزمنة بدرجة منخفضة، وتمثيل غذائي ضعيف. كما خلصت دراسة أخرى إلى أن النساء اللائي جلسن على كرسي لمدة 6 ساعات على الأقل في اليوم كن أكثر عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 34%. لذا يُنصح بالوقوف عدة مرات كل ساعة أو العمل وقوفا أمام مكتب قائم.
2 - نقص فيتامين Dيعد فيتامين D أكثر أهمية مما يعرفه البعض منا. فقد اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة أن فيتامين D يساعد على تثبيط الالتهاب. ويمكن الحصول على فيتامين D كمكمل غذائي أو من الأطعمة المضاف الفيتامين أو الغنية بفيتامين D، بالإضافة إلى ضرورة التعرض لأشعة الشمس في توقيتات معينة لمدة 20 دقيقة على الأقل.
3 - التدخينيتسبب التدخين في الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك السرطان وأمراض القلب. كما أن التدخين يدمر الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على شباب ونضارة البشرة. يؤدي التأثير السلبي للتدخين على الكولاجين إلى ترهل الجلد وتجاعيد البشرة.
4 - اللحوم الحمراءوفقا لدراسة في جامعة هارفارد شارك فيها 46500 شخص، فإن اللحوم الحمراء تزيد من خطر التهاب الأمعاء. ومع تناول وجبة من اللحوم الحمراء يوميًا، ترتفع المخاطر بنسبة 18%.
والمثير للدهشة أن هناك أنواعًا أخرى من اللحوم، مثل الدواجن والأسماك، قد خفضت من خطر الالتهاب بنسبة 20%. وبحسب الأبحاث، فإن اللحوم الحمراء لها أيضًا آثار سلبية أخرى مثل رفع مستويات البروتين C التفاعلي وحمض الأراكيدونيك، وهما وسيطان يعززان الشيخوخة.
5 - الأطعمة المصنعةيعزز الخبز الأبيض والسمن والحلوى والزيوت النباتية، وغيرها من الأطعمة المصنعة الالتهابات والشيخوخة. وينصح الخبراء بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بأوميغا-3، مثل بذور الكتان والأفوكادو وزيت الزيتون.
6 - قلة ساعات النومسواء كنت تعاني من الأرق أو السهر للعمل لساعات أطول، فإن قلة النوم تؤدي إلى سرعة ظهور علامات الشيخوخة ومشاكل التقدم بالعمر. لذا، يجب التأكد من الحصول على 8 ساعات من النوم يوميا من أجل التمتع بملامح شبابية طوال الوقت.
6 عادات تعجّل بظهور علامات الشيخوخة




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