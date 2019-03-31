فالفيردي:, لم, نحسم, الليجا.., وميسي, يُشتت, أذهان, الخصوم,

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بتحقيق الانتصار في الديربي بهدفين دون رد، على إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الليجا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لعب إسبانيول بـ5 لاعبين في الدفاع؟ الأمر يعتمد على الكيفية التي تعاملوا بها، والاعتماد على الدفاع يجعل من الصعب وجود مساحات، والعديد من الخصوم يعتمدون على هذه الطريقة، وهي ليست سيئة للغاية".وأضاف: "من الجيد أن يكون ذهن المنافس مُشتت حين يُسدد ميسي، وفي الوقت الحالي نُحقق نتائج جيدة ونأمل أن نستمر في ذلك".وأردف "جدول المباريات لدينا مزدحم، والمباريات قريبة جدًا، وسنرى ما إذا كان ميسي ضمن الذين سيحصلون على الراحة أم لا".وتابع: "ميسي مع الأرجنتين؟ هو نفسه حتى لو لعب مع أستراليا، ولا يمكنني القول سوى إنني سعيد بالعمل معه، ونحاول أن نجعله سعيدًا لأن هذا يجعله أفضل بكثير".وعن حسم الليجا، أجاب: "يمكن قول ذلك في الدوري الإنجليزي أو الألماني، لكن هنا الأمر مختلف، وقبل 3 سنوات في الجولة الـ29 كان برشلونة متصدرا بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد و12 نقطة عن ريال مدريد، وأنهينا الموسم بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد".وواصل: "لينجليت يقدم موسما رائعا، ولديه دور كبير معنا هذا الموسم، أما بالنسبة لموقفه مع منتخب فرنسا فليس لدي ما أقوله".ونوه: "مالكوم كان جيدًا جدًا، وتوقعت ذلك منه، ونحن سُعداء بما قدمه في المباراة، وسيميدو كان رائعا ومن الصعب التغلب عليه في الموقف الدفاعي وهو سيتحسن بشكل أكبر".واختتم: "موريلو؟ هو موجود معنا، وسوف نرى ما سيحدث بنهاية الموسم الجاري".