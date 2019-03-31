ارتفاع, مستوى, بحيرة, طبريا, 4.5سم, منذ, يوم, الجمعة,

أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 4.5 سم منذ اول امس الجمعة .

واضافت الهيئة أن منسوب مياه البحيرة الآن هو 212.07 متر تحت مستوى سطح البحر.وقد ارتفعت البحيرة منذ بداية موسم الشتاء ب 2.57 متر وينقص 3.3 متر.