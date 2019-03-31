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اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت مصادر، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، بعد إطلاق 5 صواريخ من القطاع نحو مناطق إسرائيلية.


وفي وقت سابق من يوم السبت، لقي 4 فلسطينيين مصرعهم وأصيب أكثر من 300 متظاهر، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الأرض.
ويعمل وفد أمني مصري منذ أيام على ترتيب تفاهمات تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.
وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات ستفتح يوم الأحد معبر كرم أبوسالم للبضائع ومعبر إيرز بيت حانون للمسافرين، بينها وبين قطاع غزة، كما ستسمح بصيد الأسماك في شواطئ غزة.
اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل




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