مصرع, عاملين, أردنيين, في, مدينة, إيلات, أثر, سقوط, شجرة, نخيل,

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أفادت مصادر، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، بعد إطلاق 5 صواريخ من...
اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة...
افادت مصادر في شرطة وادي عارة انه تم قبل قليل العثور على جثة الشابة سوزان وتد (39...
رغم هطول الامطار انطلقت مسيرة احياء يوم الارض الثالثة والاربعين في سخنين التي...
تدور قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :الشرطة تلقي القبض...
دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، الى تثقيف...
انطلقت فيه هذه الاثناء بلدة كفر كنا مسيرة يوم الأرض الخالد في الذكرى الـ...
أقدم مواطن من قرية نحف "الحي الشرقي على هدم منزله الذي ما زال في طور البناء، وذلك...
انطلقت مراسم إحياء ذكرى ليوم الأرض الخالد في زيارات محلية في سخنين من قبل رئيس...