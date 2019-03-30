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مصرع عاملين أردنيين في مدينة إيلات أثر سقوط شجرة نخيل



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افيد قبل قليل بمصرع عاملين أردنيين في مدينة ايلات من جراء انهيار شجرة نخيل عليهما بالقرب من شاطئ المدينة الجنوبي بسبب الرياح العاتية.  وذكرت مصادر إسرائيلية أن طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، بالقرب من محطةٍ للوقود عند الشاطئ الجنوبي لمدينة إيلات، لتجد العاملين وقد فارقا الحياة.وأضافت المصادر، أن العاملين في العشرينات من عمرهما، وأنهما أردنيان يعملان في مدينة إيلات.
مصرع عاملين أردنيين في مدينة إيلات أثر سقوط شجرة نخيل




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