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الطقس:انخفاض على درجات الحرارة واجواء باردة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد ستكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط  زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .
الطقس:انخفاض على درجات الحرارة واجواء باردة




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