الطقس:انخفاض, على, درجات, الحرارة, واجواء, باردة,

اليوم الاحد ستكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .

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اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل 2019-03-31 | 01:25:16 أفادت مصادر، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، بعد إطلاق 5 صواريخ من...

مصرع عاملين أردنيين في مدينة إيلات أثر سقوط شجرة نخيل 2019-03-30 | 18:13:25 افيد قبل قليل بمصرع عاملين أردنيين في مدينة ايلات من جراء انهيار شجرة نخيل عليهما...

اصابة طفيفة باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-03-30 | 23:04:53 اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة...

العثور على جثة الشابة المفقودة سوزان وتد واعتقال زوجها 2019-03-30 | 22:34:52 افادت مصادر في شرطة وادي عارة انه تم قبل قليل العثور على جثة الشابة سوزان وتد (39...

مشاركة واسعة باحياء يوم الارض ال43 في سخنين 2019-03-30 | 16:45:34 رغم هطول الامطار انطلقت مسيرة احياء يوم الارض الثالثة والاربعين في سخنين التي...

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش الاسرائيلي في محيط قطاع غزة 2019-03-30 | 14:08:17 تدور قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش...

حيفا:اعتقال شاب بشبهة الاعتداء على شرطية على خلفية تحريرها له مخالفة 2019-03-30 | 14:06:26 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :الشرطة تلقي القبض...

بركة: علينا تثقيف أجيالنا الناشئة بأحداث ودروس يوم الأرض 2019-03-30 | 13:57:53 دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم السبت، الى تثقيف...

مشاركة واسعة في مسيرة احياء ذكرى يوم الأرض في كفركنا 2019-03-30 | 12:08:25 انطلقت فيه هذه الاثناء بلدة كفر كنا مسيرة يوم الأرض الخالد في الذكرى الـ...