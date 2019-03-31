حماس, ترجح, التوصل, إلى, التهدئة, خلال, أيام,

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استهدفت مدفعية اسرائيليى مساء الجمعة نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية في منطقة جحر...
تواصل قوات معززة من الجيش الاسرتئيلي ومن مجملها المشاة والمدفعية الانتشار المكثف...
أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز...
أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، شرق...
استشهد مواطن وأصيب آخر مساء اليوم برصاص الجيش الاسرائيلي عند مفرق النشاش جنوب بيت...
اكد جهاز الامن العام الشاباك مقتل الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما)، وذلك في اشتباك مسلح...
واصل رئيس الوزراء، المكلّف بتشكيل الحكومة، د. محمد اشتية، اليوم السبت، مشاوراته...
اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب محمد جميل شاهين (٢٣ عاما) من مدينة سلفيت...
تواصل السلطات الاسرائيلية فرض حصارها المشدد على المسجد الأقصى المبارك، فيما أدى...
كّلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ظهر اليوم الاحد، الدكتور محمد اشتيه عضو...