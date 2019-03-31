حماس ترجح التوصل إلى التهدئة خلال أيام

رجح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري التوصل الى التهدئة خلال الأيام القلائل المقبلة معتبرا أن التهدئة ليست هدنة مفتوحة مع اسرائيل ولا سلاماً وليس لها أي بعد سياسي أو وطني بل هدفها كسر ما وصفه بالحصار. ويفيد مراسلنا أن اقوال العاروري هذه جاءت في سياق مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية اليوم. وكان مصدر سياسي قد صرح مساء اليوم انه بفضل السياسة الإسرائيلية التي شملت غارات جوية قوية شنها سلاح الجو ونقل رسائل شديدة اللهجة الى حركة حماس وانتشار مكثف لقوات جيش الدفاع فقد مرت الاحداث على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة بهدوء نسبي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية أن إسرائيل أبدت ارتياحها لجهود التهدئة التي بذلها الجانب المصري لتحقيق هذا الهدف.