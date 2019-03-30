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اصابة طفيفة باطلاق نار في مدينة طمرة



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اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .
اصابة طفيفة باطلاق نار في مدينة طمرة




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