اصابة, طفيفة, باطلاق, نار, في, مدينة, طمرة,

اصيب مساء اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة .

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .