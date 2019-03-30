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انباء عن العثور على جثة الشابة المفقودة سوزان وتد في جت المثلث



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افادت مصادر في شرطة وادي عارة انه تم قبل قليل العثور على جثة الشابة سوزان وتد (39 عاما)، من مدينة باقة الغربية والمفقودة منذ عدة ايام، وذلك في منطقة حرشية بالقرب من بلدة ميسر.بحيث هرعت قوات معزز دة من الشرطة الى مكان الجثة وباشروا التحقيق المكثف بملابسات الحادث.




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