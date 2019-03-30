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مؤشر جديد على ابتعاد نيمار ومبابي عن ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات ثنائي باريس سان جيرمان نيمار جونيور وكيليان مبابي، محور اهتمام وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، في ظل تردد أنباء قوية عن أنه ضمن خطط نادي ريال مدريد، الذي يسعى للتعاقد مع أحدهما في صيف العام الجاري. ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت عن مؤشر جديد يبعد نجمي بي إس جي عن الانتقال إلى الملكي، حيث أشارت إلى أن العملاق الباريسي سيخوض مباراة ودية في ألمانيا ضد فريق لايبزيج يوم 3 أغسطس المقبل ضمن الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد. وأوضحت أن هذا اللقاء الودي تم ضمن اتفاق صفقة التعاقد مع المدرب الألماني زولت لوف من نادي لايبزيج صيف 2018، ليكون مساعدا لتوماس توخيل في قيادة بي إس جي. ولفتت إلى أن النادي الألماني حصل على تأكيدات حول أن نيمار ومبابي سيشاركان في هذه المباراة الودية، الأمر الذي يشير لعدم رحيلهما عن فريقهما الحالي. وذكرت الصحيفة أن هذا اللقاء ربما لن يلعب يوم 3 أغسطس المقبل، حال تتويج فريق لايبزيج بكأس ألمانيا هذا الموسم، لأنه سيكون مرتبطا حينها بخوض مباراة كأس السوبر الألماني. أما باريس سان جيرمان فمن المنتظر أيضا أن يخوض مباراة السوبر الفرنسي يوم 27 يوليو المقبل، وسيبدأ مشواره بالدوري للموسم الجديد 2019-2020 يوم الجمعة 9 أغسطس القادم.
مؤشر جديد على ابتعاد نيمار ومبابي عن ريال مدريد




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