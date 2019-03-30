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عادل إمام خارج سباق الدراما في رمضان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دون أسباب واضحة خرج الفنان عادل إمام من السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل، بعد توقف تصوير مسلسل "فلانتينو" الذي يقوم ببطولته.

المسلسل الذي أحاطت به الشكوك منذ الأيام الأولى لبدء تصويره، ظل صناعه يؤكدون على لحاقه بالعرض في شهر رمضان المقبل، ونفى كافة الأقاويل التي ذكرت بشأنه.
والتي كان آخرها ما قيل بشأن صحة الزعيم عادل إمام، وأن تصوير المسلسل مهدد بسبب الحالة الصحية التي يمر بها عادل إمام، إلا أن صناع العمل نفوا الأمر بشدة، وأظهروا مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل بتواجد عادل إمام.
إلا أن تأجيل المسلسل ومغادرته للسباق الدرامي، جاء الإعلان عنه من خلال الكاتب أيمن بهجت قمر الذي عبر عن تعرضه لضغوطات في المجال العملي خلال هذه الفترة.
حيث كتب من خلال حسابه على "فيسبوك" أنه يعاني كثيرا في هذه الفترة، بعد توقف الفيلم الذي يقوم بكتابته وكذلك تأجيل المسلسل، ومن خلال هذه الكلمات تم التأكيد على خروج المسلسل من دراما رمضان.
لتصبح هذه المرة الأولى التي يغادر فيها عادل إمام سباق رمضان منذ عام 2012، حيث اعتاد على تقديم مسلسل كل عام، بدأها بـ "فرقة ناجي عطالله" فيما كان مسلسل "عوالم خفية" هو العمل الأخير الذي يقدمه.
ورغم إعلان مؤلف العمل عن تأجيله، إلا أن صناع المسلسل لم يعلنوا حتى الآن عن السبب الخاص بالتأجيل.
عادل إمام خارج سباق الدراما في رمضان!




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